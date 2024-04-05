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Гол и две передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист

Гол и две передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Шайбами в составе победителей отметились дважды Джонатан Друен, а также Арттури Лехконен, Натан Маккиннон и Микко Рантанен.

Отметим, что Маккиннон также записал на свой счёт две результативные передачи.

У хозяев отличились Винни Леттьери и Деклан Чисхольм.

Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отметился ассистентским баллом.

«Колорадо» набрал 102 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.

«Миннесота» осталась с 81 очком и там же идёт на шестой строчке, практически лишившись шансов на участие в Кубке Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Джонсон, Миттельштадт) – 04:34     1:1 Леттьери (Шоу, Луккини) – 08:05     1:2 Друен (Макар, Маккиннон) – 12:28 (pp)     1:3 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 20:43     2:3 Чисхольм (Капризов, Цуккарелло) – 30:10 (pp)     2:4 Маккиннон (Друен) – 46:32     2:5 Рантанен – 58:32    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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