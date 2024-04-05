Гол и две передачи Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:5).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Джонатан Друен, а также Арттури Лехконен, Натан Маккиннон и Микко Рантанен.
Отметим, что Маккиннон также записал на свой счёт две результативные передачи.
У хозяев отличились Винни Леттьери и Деклан Чисхольм.
Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отметился ассистентским баллом.
«Колорадо» набрал 102 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.
«Миннесота» осталась с 81 очком и там же идёт на шестой строчке, практически лишившись шансов на участие в Кубке Стэнли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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