Кучеров и Маккиннон установили совместный рекорд XXI века в НХЛ

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Звёздный нападающий гостей Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 28-летнего Маккиннона стало 130 (48+82) очков в нынешней регулярке. Этот результат помог канадцу стать вторым игроком в текущем сезоне, которому удалось преодолеть 130-очковый рубеж. Первым стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого на данный момент 133 (43+90) результативных баллов.

Результативность Кучерова и Маккиннона позволила им стать первой парой нападающих в XXI веке, в которой оба игрока набрали 130 или более очков в пределах одного регулярного чемпионата. В последний раз в НХЛ подобное было зафиксировано в сезоне-1995/1996 в исполнении Марио Лемье (161) и Яромира Ягра (149).

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

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