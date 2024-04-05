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Кучеров и Маккиннон установили совместный рекорд XXI века в НХЛ

Кучеров и Маккиннон установили совместный рекорд XXI века в НХЛ
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Звёздный нападающий гостей Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече гол и две результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 28-летнего Маккиннона стало 130 (48+82) очков в нынешней регулярке. Этот результат помог канадцу стать вторым игроком в текущем сезоне, которому удалось преодолеть 130-очковый рубеж. Первым стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого на данный момент 133 (43+90) результативных баллов.

Натан Маккиннон Подробнее
Никита Кучеров Подробнее

Результативность Кучерова и Маккиннона позволила им стать первой парой нападающих в XXI веке, в которой оба игрока набрали 130 или более очков в пределах одного регулярного чемпионата. В последний раз в НХЛ подобное было зафиксировано в сезоне-1995/1996 в исполнении Марио Лемье (161) и Яромира Ягра (149).

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Джонсон, Миттельштадт) – 04:34     1:1 Леттьери (Шоу, Луккини) – 08:05     1:2 Друен (Макар, Маккиннон) – 12:28 (pp)     1:3 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 20:43     2:3 Чисхольм (Капризов, Цуккарелло) – 30:10 (pp)     2:4 Маккиннон (Друен) – 46:32     2:5 Рантанен – 58:32    
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