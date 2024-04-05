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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Металлург — Автомобилист: во сколько начало 2-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

«Металлург» — «Автомобилист»: во сколько начало 2-го матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Напомним, в первой встрече «Магнитка» была сильнее со счётом 2:1 и ведёт в серии 1-0.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 30 марта «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Отметим, что в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пяти матчах. Во втором раунде при перекрёстном плей-офф клубу из Екатеринбурга достался СКА. Уральская команда победила в серии со счётом 4-1.

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