Бобровский высказался о разгромной победе «Флориды» над «Оттавой»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» (6:0).

«Это была уверенная игра — все периоды, все смены, абсолютно всё. Ребята отлично справились, блокировали броски в нужное время, а атака была результативной. Мы действовали сплочённо и были вместе. Мы отлично оборонялись, было весело», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

Напомним, Бобровский был признан второй звездой дня в НХЛ. Вратарь оформил «сухой» матч, отразив 30 бросков. Бобровский оформил свой 43-й шат-аут за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Крэйгом Андерсоном и Гампом Уорсли и вышел на 40-е место в истории лиги.

После 75 матчей «Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции с 70 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 101 очко в 77 играх.