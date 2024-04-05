Главный тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о поражении от «Питтсбурга»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о поражении от «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

«С самого начала мне понравился наш первый период, мы играли хорошо. В начале игры у меня не было ощущения, что мы были на грани. Мне кажется, нам просто не везло. Ладно, перезагрузились – и я почувствовал, что мы неплохо справились до конца первого периода. Во втором периоде мы немного оступились и начали упрямиться, пытаясь сделать слишком много, чтобы забить гол», — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».

Поражением «Вашингтона» смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в своём матче «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). «Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице Столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф.