Кудашов рассказал о травме форварда «Динамо» Пакетта, с которой он играл в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подробно рассказал о травме форварда бело-голубых Седрика Пакетта, с которой он играл в плей-офф.

«Пакетт – за месяц до первой игры, как он сыграл, он сломал ногу. Попала шайба, две кости стоят. Выдержали четыре недели, а надо было шесть. Сделали снимок – там ничего не срослось. Всё приблизительно это выглядело. Сначала сказали делать операцию, а это [он бы выбыл] до конца сезона. Мы сказали нет, время было, у нас месяц до плей-офф, поэтому давайте играем, а дальше уже разбираемся, после сезона решаем все эти моменты. Выдержали эти четыре недели, и мне врачи говорят: «Что будем делать?» А видимо, успокоилось, какие-то ткани всё равно срослись. Он попробовал, говорит: «Нормально, я играю». И по большему счёту всё так и было до той игры. Но он вышел через 10 минут и доиграл весь плей-офф», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».