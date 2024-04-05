Кудашов — о смене вратарской бригады «Динамо»: чтобы кого-то убрать, надо кого-то взять

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о возможных изменениях во вратарской бригаде бело-голубых. Напомним, сейчас в клубе находятся пять вратарей: Константин Волков, Егор Егоров, Илья Коновалов, Максим Моторыгин и Ярослав Озолин.

«Чтобы кого-то убрать, надо кого-то взять. Мы понимаем эту проблему, руководство, естественно, тоже. Мы сейчас будем смотреть, в чём здесь причина. Или в подготовке вратарей, или в них самих. Или если мы увидим гарантированного вратаря, про которого скажем: «Вау, вот это да». Если бы мы знали, что будет такой вратарь, который: «Я приеду, буду играть, всё для вас выиграю», то это одна история. Все хотят крови и говорят убирать своих вратарей, берите других. Но у нас сильная бригада вратарей, которая весь сезон провела нормально, хорошо, можно сказать. И чтобы их убрать, надо понимать, кого ты берёшь», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».