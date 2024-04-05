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«Сибирь» официально возобновила поиск главного тренера

«Сибирь» официально возобновила поиск главного тренера
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«Сибирь» возобновила поиск главного тренера, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«29 марта хоккейный клуб „Сибирь“ сообщил об утверждённой кандидатуре на роль главного тренера команды – Анвар Гатиятулин. Специалист дал своё согласие в переговорах с хоккейным клубом „Сибирь“ и оставалось согласовать финишные условия контракта. Однако, позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК „Сибирь“. Руководство клуба ведёт поиск нового главного тренера, рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.

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