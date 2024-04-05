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Алексей Морозов рассказал, каким образом сейчас складываются отношения КХЛ и НХЛ

Алексей Морозов рассказал, каким образом сейчас складываются отношения КХЛ и НХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос о том, каким образом сейчас складываются отношения КХЛ и НХЛ.

«Сейчас все контакты с НХЛ сводятся только к переписке по электронной почте по переходам игроков. Когда какой-то наш игрок подписывает там контракт, они запрашивают информацию о том, нет ли у него действующего соглашения в КХЛ. То же самое касается и нас. То есть особых контактов сейчас нет, но мы по-прежнему придерживаемся Меморандума о взаимоуважении, который когда-то существовал и был подписан, несмотря на то, что сейчас такого документа нет», — сказал Морозов в интервью «Российской газете».

Напомним, в начале февраля ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси из-за соображений безопасности. Таким образом Беларусь пропустит квалификационный турнир на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение об участии сборной России в Играх, на которые приедут звёзды НХЛ, будет принято позже.

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