Кудашов – о травме Гусева: как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о травме лидера бело-голубых Никиты Гусева во время розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Гусев – это травма в серии с Минском. Грудные мышцы, не знаю, какие именно, не копался в них. В первые дни он вообще не спал и руками шевелить не мог. Поэтому игру он пропустил, вышел на шестую игру. Мы рассчитывали на него в большинстве, подыгрыше. А так получилось, что и большинства немного было, и играл он совсем мало, потому что как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Нападающий выступает за московский клуб с сезона-2023/2024. Всего за команду он провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.

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