«Я не знаю, кого он мог удивить». Кудашов — об игре форварда «Динамо» Гусева

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру лидера бело-голубых Никиты Гусева в сезоне-2023/2024.

«Удивил ли меня Гусев в этом сезоне? Меня нет. Я не знаю, кого он мог удивить. Я с ним в СКА работал, [сейчас] приблизительно то же самое, что и было [тогда]. Мы с ним сразу поговорили, в чём его сильные стороны, в чём слабые. Ближе к плей-офф я показал ему статистику, где он усиленно тренировался и какие игры он потом выдавал, где были игры, где он уже мало тренировался и физика немножко вниз уходила, какой был в них результат. Он умный парень, поэтому увидел, что за счёт тренировок даёт результат. И поэтому он хорошо тренировался, никогда не филонил, и это дало результат. Я был уверен, что он так будет. Зная его, что он умеет делать, собрали партнёров, кого могли», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».