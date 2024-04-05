«Адмирал» сделал квалификационное предложение лучшему снайперу сезона в клубе

«Адмирал» сделал квалификационные предложения трём хоккеистам – лучшему снайперу сезона в клубе Джованни Фьоре, нападающему Павлу Шэну и вратарю Арсению Цыбе.

27-летний канадский форвард Фьоре – лучший снайпер «Адмирала» в сезоне-2023/2024. На счету Джованни 15 шайб в дебютном сезоне КХЛ. Фьоре провёл почти все игры регулярки — 63 матча, в которых набрал 26 очков (15+11).

24-летний Шэн провёл 49 матчей, в которых форвард отметился шестью шайбами и семью голевыми передачами, набрав в общей сложности 13 очков.

Воспитанник пермского хоккея Арсений Цыба переехал во Владивосток перед стартом сезона-2021/2022, пополнив обойму «Тайфуна». В прошлом сезоне Арсений был третьим вратарём в команде «Адмирал». Кроме этого, Цыба сыграл три матча за клуб-партнёр «Динамо Алтай» в ВХЛ.

Квалификационное предложение делается прежним клубом игрокам, у которых истекают сроки контрактов и которые не достигли 29 лет. Если игрок принимает предложение, контракт с ним продлевается.

Если до 30 апреля хоккеист не принял предложение, то он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба. Если прежний клуб в семидневный срок после предъявления игроком контрактного предложения другого клуба не повторит это предложение, то игрок переходит в новый клуб, а прежнему выплачивается денежная компенсация.