Нападающий Гиздатуллин заключил новое соглашение с «Амуром»

26-летний нападающий Артур Гиздатуллин заключил новое соглашение сроком на два сезона с «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Минувший чемпионат стал для форварда лучшим за время выступления в КХЛ: он провёл 67 матчей в регулярке, набрав 14 (8+6) очков. С 89 заблокированными бросками он стал лучшим по этому показателю в КХЛ по итогам регулярки среди нападающих.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Артур сыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2-4).