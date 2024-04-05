Главный тренер «Коламбуса» рассказал о травме голкипера Даниила Тарасова

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Российский вратарь Даниил Тарасов получил травму после столкновения с одноклубником Давидом Иржичеком во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).

25-летний Даниил Тарасов покинул площадку на 18-й минуте первого периода. У игрока травма верхней части тела. Главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан не уточнил, насколько серьёзное повреждение получил Тарасов.

«Тяжело видеть то, что произошло с Даниилом. Он так хорошо играл, создавал положительный импульс для себя и команды, просто ему не повезло», — приводит слова Венсана официальный сайт «Коламбуса».

Напомним, 2 апреля Тарасов был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. В игре с «Колорадо Эвеланш» (4:1) вратарь отразил 45 из 46 бросков по воротам.

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