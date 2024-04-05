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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Нападающий «Металлурга» Мухаметов получил пять минут в матче с «Автомобилистом»

Нападающий «Металлурга» Мухаметов получил пять минут в матче с «Автомобилистом»
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В данный момент в Магнитогорске проходит второй матч полуфинальной серии между «Автомобилистом» и «Металлургом». Идёт третий период встречи, счёт 3:1 в пользу екатеринбуржцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 07:06 (4x3)     1:1 Зернов (Пресс) – 27:29 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста, Эберт) – 35:56 (5x4)     1:3 Да Коста (Голышев, Баранцев) – 37:08 (5x4)     2:3 Силантьев (Хабаров) – 51:55 (5x5)     2:4 Романцев (Голышев) – 58:50 (en)    

В конце второго игрового отрезка нападающий хозяев льда Максим Мухаметов получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи после грубого силового приёма на капитане «Автомобилиста» Сергее Широкове.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Нападающему гостей понадобилось время, чтобы прийти в себя, однако Широков смог продолжить матч.

Подопечные Николая Заварухина смогли воспользоваться несгораемым численным преимуществом и не только выйти вперёд в счёте (2:1), но и укрепить преимущество (3:1), забросив две шайбы за три минуты.

Авторами голов стали нападающие Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.

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