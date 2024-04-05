Нападающий «Металлурга» Мухаметов получил пять минут в матче с «Автомобилистом»

В данный момент в Магнитогорске проходит второй матч полуфинальной серии между «Автомобилистом» и «Металлургом». Идёт третий период встречи, счёт 3:1 в пользу екатеринбуржцев.
В конце второго игрового отрезка нападающий хозяев льда Максим Мухаметов получил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи после грубого силового приёма на капитане «Автомобилиста» Сергее Широкове.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Нападающему гостей понадобилось время, чтобы прийти в себя, однако Широков смог продолжить матч.
Подопечные Николая Заварухина смогли воспользоваться несгораемым численным преимуществом и не только выйти вперёд в счёте (2:1), но и укрепить преимущество (3:1), забросив две шайбы за три минуты.
Авторами голов стали нападающие Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.
- 5 апреля 2024
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