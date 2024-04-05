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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Не знаю, куда смотрели судьи». Бывший главный арбитр КХЛ — о фоле Мухаметова на Широкове

«Не знаю, куда смотрели судьи». Бывший главный арбитр КХЛ — о фоле Мухаметова на Широкове
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Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил штраф форварда «Металлурга» Максима Мухаметова после грубого нарушения во втором матче серии с «Автомобилистом».

«Мухаметов должен был получить 5+20. Не знаю, куда смотрели судьи. Идёт удар локтем в голову, локоть совершенно однозначно выставлен. Это попадание в голову. Здесь двух мнений быть не может, это должно было быть 5+20», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Мухаметов получил пять минут за атаку в область головы и шеи капитана екатеринбуржцев Сергея Широкова.

В данный момент в Магнитогорске идёт третий период встречи. «Автомобилист» ведёт в счёте 3:2.

Напомним, «Металлург» ведёт в серии со счётом 1-0.

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