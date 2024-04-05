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«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче и сравнял счёт в полуфинальной серии

Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 4:2 победу одержали гости.

Заброшенными шайбами в составе хозяев площадки отметились Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Данил Романцев, дубль оформил Стефан Да Коста.

Отметим, что повести в счёте екатеринбуржцам позволило несгораемое пятиминутное большинство, которое они получили благодаря штрафу Максима Мухаметова. Форвард магнитогорцев совершил грубый фол на капитане «Автомобилиста» Сергее Широкове.

Таким образом, счёт в серии стал раным: 1-1. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Екатеринбурге.