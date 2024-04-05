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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче и сравнял счёт в полуфинальной серии

«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче и сравнял счёт в полуфинальной серии
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Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 4:2 победу одержали гости.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 07:06 (4x3)     1:1 Зернов (Пресс) – 27:29 (5x5)     1:2 Голышев (Да Коста, Эберт) – 35:56 (5x4)     1:3 Да Коста (Голышев, Баранцев) – 37:08 (5x4)     2:3 Силантьев (Хабаров) – 51:55 (5x5)     2:4 Романцев (Голышев) – 58:50 (en)    

Заброшенными шайбами в составе хозяев площадки отметились Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Данил Романцев, дубль оформил Стефан Да Коста.

Отметим, что повести в счёте екатеринбуржцам позволило несгораемое пятиминутное большинство, которое они получили благодаря штрафу Максима Мухаметова. Форвард магнитогорцев совершил грубый фол на капитане «Автомобилиста» Сергее Широкове.

Таким образом, счёт в серии стал раным: 1-1. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Екатеринбурге.

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