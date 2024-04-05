«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче и сравнял счёт в полуфинальной серии

Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 4:2 победу одержали гости.
Заброшенными шайбами в составе хозяев площадки отметились Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев и Данил Романцев, дубль оформил Стефан Да Коста.
Отметим, что повести в счёте екатеринбуржцам позволило несгораемое пятиминутное большинство, которое они получили благодаря штрафу Максима Мухаметова. Форвард магнитогорцев совершил грубый фол на капитане «Автомобилиста» Сергее Широкове.
Таким образом, счёт в серии стал раным: 1-1. Следующий матч команды проведут 7 апреля в Екатеринбурге.
- 5 апреля 2024
-
19:52
-
19:42
-
19:21
-
19:08
-
19:03
-
18:56
-
18:43
-
18:14
-
18:10
-
17:52
-
17:39
-
16:55
-
16:35
-
16:19
-
15:50
-
15:36
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:42
-
14:25
-
14:13
-
14:05
-
13:48
-
13:45
-
13:33
-
13:20
-
13:12
-
12:55
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:17
-
12:10
-
12:05