«Чайка» одержала победу над «Локо» и сравняла счёт в полуфинальной серии МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местной «Чайкой» и ярославским «Локо». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева. Счёт в серии стал 2-2.

На четёртой минуте матча счёт открыл форвард Игорь Наумов. На 11-й минуте отличился Глеб Чесноков, а на 29-й защитник оформил дубль. Также себе в актив два очка записал Вячеслав Малов, сделавший две передачи.

Голкипер нижегородцев Дмитрий Дагестанский оформил «сухарь», отразив 32 броска. Это первый матч «на ноль» для вратаря в текущем плей-офф МХЛ.

Таким образом, после этой победы «Чайка» сравняла счёт в серии — 2-2, отыгравшись с 0-2.

Следующий матч команды проведут 8 апреля в Ярославле.