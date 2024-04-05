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«Чайка» одержала победу над «Локо» и сравняла счёт в полуфинальной серии МХЛ

«Чайка» одержала победу над «Локо» и сравняла счёт в полуфинальной серии МХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местной «Чайкой» и ярославским «Локо». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева. Счёт в серии стал 2-2.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
05 апреля 2024, пятница. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Локо
Ярославль
1:0 Наумов (Малов, Чупин) – 03:31 (5x5)     2:0 Чесноков (Бреус, Крутов) – 11:12 (5x5)     3:0 Чесноков (Малов, Силаев) – 28:57 (5x4)    

На четёртой минуте матча счёт открыл форвард Игорь Наумов. На 11-й минуте отличился Глеб Чесноков, а на 29-й защитник оформил дубль. Также себе в актив два очка записал Вячеслав Малов, сделавший две передачи.

Голкипер нижегородцев Дмитрий Дагестанский оформил «сухарь», отразив 32 броска. Это первый матч «на ноль» для вратаря в текущем плей-офф МХЛ.

Таким образом, после этой победы «Чайка» сравняла счёт в серии — 2-2, отыгравшись с 0-2.

Следующий матч команды проведут 8 апреля в Ярославле.

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