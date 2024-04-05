Тренер «Динамо» Кудашов оценил игру «Трактора» в Кубке Гагарина — 2024

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру челябинского «Трактора» в текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Да у нас в тактике уже ничего удивительного нет, там хороший подбор исполнителей, это, как ни пляши, четыре нормальных ровных звена в нападении, взрослые ребята в обороне, которые очень самоотверженно играют. Есть игра и в атаке, есть креатив в исполнении отдельных игроков, но есть, как я уже сказал, надёжная игра в обороне. Они там очень много отдают преимущество сопернику и концентрируются» — сказал Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, во втором раунде Кубка Гагарина московское «Динамо» проиграло команде Алексея Заварухина со счётом 0-4 в серии и завершило сезон-2023/2024.