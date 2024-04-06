Стали известны все номинанты на «Билл Мастертон Трофи»

Объявлены номинанты на «Приз Билла Мастертона» сезона 2023/2024 НХЛ.
«Билл Мастертон Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
От каждой команды выдвигает по одному кандидату на приз. Обладатель трофея в нынешнем сезоне станет известен в июне.
В прошлом году обладателем премии «Билл Мастертон Трофи» стал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.
Список номинантов:
«Анахайм» — Урхо Вааканайнен
«Аризона» — Коннор Ингрэм
«Бостон» — Дантон Хайнен
«Баффало» — Укко-Пекка Луукконен
«Калгари» — Оливер Кайлингтон
«Каролина» — Фредерик Андерсен
«Чикаго» — Колин Блэкуэлл
«Колорадо» — Джонатан Друэн
«Коламбус» — Зак Веренски
«Даллас» — Мэтт Дюшен
«Детройт» — Алекс Лайон
«Эдмонтон» — Венсан Дешарне
«Флорида» — Оливер Экман-Ларссон
«Лос-Анджелес» — Виктор Арвидссон
«Миннесота» — Марко Росси
«Монреаль» — Джоэл Армиа
«Нэшвилл» — Майкл Маккэррон
«Нью-Джерси» — Кертис Лазар
«Нью-Йорк Айлендерс» — Кэл Клаттербак
«Нью-Йорк Рейнджерс» — Джонатан Куик
«Оттава» — Клод Жиру
«Филадельфия» — Шон Кутюрье
«Питтсбург» — Сидни Кросби
«Сан-Хосе» — Джастин Бэйли
«Сиэтл» — Джоуи Даккорд
«Сент-Луис» — Натан Уокер
«Тампа-Бэй» — Майки Эйссимонт
«Торонто» — Илья Самсонов
«Ванкувер» — Ноа Юлсен
«Вегас» — Алекс Пьетранджело
«Вашингтон» — Ти Джей Оши
«Виннипег» — Лоран Броссуа