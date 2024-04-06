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Стали известны все номинанты на «Билл Мастертон Трофи»

Объявлены номинанты на «Приз Билла Мастертона» сезона 2023/2024 НХЛ.

«Билл Мастертон Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

От каждой команды выдвигает по одному кандидату на приз. Обладатель трофея в нынешнем сезоне станет известен в июне.

В прошлом году обладателем премии «Билл Мастертон Трофи» стал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

Список номинантов:

«Анахайм» — Урхо Вааканайнен

«Аризона» — Коннор Ингрэм

«Бостон» — Дантон Хайнен

«Баффало» — Укко-Пекка Луукконен

«Калгари» — Оливер Кайлингтон

«Каролина» — Фредерик Андерсен

«Чикаго» — Колин Блэкуэлл

«Колорадо» — Джонатан Друэн

«Коламбус» — Зак Веренски

«Даллас» — Мэтт Дюшен

«Детройт» — Алекс Лайон

«Эдмонтон» — Венсан Дешарне

«Флорида» — Оливер Экман-Ларссон

«Лос-Анджелес» — Виктор Арвидссон

«Миннесота» — Марко Росси

«Монреаль» — Джоэл Армиа

«Нэшвилл» — Майкл Маккэррон

«Нью-Джерси» — Кертис Лазар

«Нью-Йорк Айлендерс» — Кэл Клаттербак

«Нью-Йорк Рейнджерс» — Джонатан Куик

«Оттава» — Клод Жиру

«Филадельфия» — Шон Кутюрье

«Питтсбург» — Сидни Кросби

«Сан-Хосе» — Джастин Бэйли

«Сиэтл» — Джоуи Даккорд

«Сент-Луис» — Натан Уокер

«Тампа-Бэй» — Майки Эйссимонт

«Торонто» — Илья Самсонов

«Ванкувер» — Ноа Юлсен

«Вегас» — Алекс Пьетранджело

«Вашингтон» — Ти Джей Оши

«Виннипег» — Лоран Броссуа