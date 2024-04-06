Овечкин забросил 21 шайбу в 30 последних матчах «Вашингтона»

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры. Эти голы стали для него 850-м и 851-м в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, а также 28-м и 29-м в текущем сезоне при 33 результативных передачах.

Концовку сезона 38-летний российский форвард проводит значительно результативнее стартового отрезка. В последних 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. До этого в 43 матчах с начала сезона Александр отметился восемью забитыми голами.