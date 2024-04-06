Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по необычному показателю

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда. В составе «Вашингтона» уже в первом периоде отметился дублем российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин.

Таким образом, Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов среди игроков в возрасте 38+ за любой отрезок из 30 игр в одной регулярке. В его активе 21 шайба за последние 30 матчей. Лидером по данному показателю является Горди Хоу, который в сезоне-1968/1969 забросил 23 шайбы за такой отрезок матчей. За сезон до этого канадец оформил 20 шайб за 30 встреч.

19 шайб за такой отрезок встреч имеет Джонни Бьюсик (дважды), 18 — Шейн Доан.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и остался на десятом месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.