Панарин обошёл Зубова, выйдя на единоличное 13-е место в списке российских бомбардиров НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

В активе Панарина теперь 772 очка за карьеру в НХЛ. Он забросил 261 шайбу и стал автором 511 результативных передач. Таким образом Панарин обошёл Сергея Зубова, выйдя на единоличное 13-е место в списке российских бомбардиров НХЛ. В активе Зубова 771 очко (152+619).

Отметим, Панарин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. Впереди него только Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Никита Кучеров.