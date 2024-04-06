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Панарин обошёл Зубова, выйдя на единоличное 13-е место в списке российских бомбардиров НХЛ

Панарин обошёл Зубова, выйдя на единоличное 13-е место в списке российских бомбардиров НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

В активе Панарина теперь 772 очка за карьеру в НХЛ. Он забросил 261 шайбу и стал автором 511 результативных передач. Таким образом Панарин обошёл Сергея Зубова, выйдя на единоличное 13-е место в списке российских бомбардиров НХЛ. В активе Зубова 771 очко (152+619).

Отметим, Панарин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. Впереди него только Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Никита Кучеров.

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