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Макдэвид — третий по сезонам с 30+ голами среди активных игроков. Впереди Овечкин и Кросби

Макдэвид — третий по сезонам с 30+ голами среди активных игроков. Впереди Овечкин и Кросби
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

Канадский форвард и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился по ходу матча двумя заброшенными шайбами, записав в свой актив 30-й и 31-й голы в текущем сезоне регулярки. Таким образом, Коннор вышел на третье место в НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами среди активных игроков, таких у канадца стало 8. Столько же у Остона Мэттьюса и Стивена Стэмкоса. На втором месте идёт Сидни Кросби — 12 сезонов.

На первом — Александр Овечкин, у которого 17 таких сезонов.

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