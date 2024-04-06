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Иван Федотов отразил 15 бросков из 19 в дебютном матче в НХЛ в стартовом составе

Иван Федотов отразил 15 бросков из 19 в дебютном матче в НХЛ в стартовом составе
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В ночь с 5 на 6 апреля на арене «Кибэнк-центра» в американском Баффало прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Баффало Сэйбрз» победили «Филадельфию Флайерз» со счётом 4:2.

Ворота гостей в этом матче защищал российский голкипер Иван Федотов, для которого сегодняшняя встреча стала второй за карьеру в НХЛ и первой в стартовом составе. 27-летний голкипер потерпел поражение, отразив лишь 15 бросков из 19. Он провёл на льду 55 минут 42 секунды, в концовке основного времени меняясь на шестого полевого игрока.

«Филадельфия» потерпела шестое поражение подряд, но благодаря поражениям «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» сохранила за собой восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, дающее право участия в плей-офф. «Лётчики» опережают «столичных» и «красные крылья» на одно очко, но провели при этом на матч больше.

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