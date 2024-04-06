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«Лишний сейв нам бы не помешал». Торторелла оценил дебют Федотова в стартовом составе

«Лишний сейв нам бы не помешал». Торторелла оценил дебют Федотова в стартовом составе
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:4).

Ворота гостей в этом матче защищал российский голкипер Иван Федотов, для которого сегодняшняя встреча стала второй за карьеру в НХЛ и первой в стартовом составе.

«Мы играли правильно, так и надо играть. Но надо забивать свои моменты. Доволен, как мы играли, просто реализация хромала. Федотов – хороший вратарь, он хорошо играл. Тяжёлый матч для вратаря, потому что у него было мало работы. Да, нам бы не помешал ещё один сейв, но и забивать свои моменты тоже было надо. Нет смысла говорить о большинстве сегодня.

Мы создали больше 20 моментов и должны были больше забивать. Сядем сейчас в самолёт и поедем играть следующий матч. Надо играть так же. Я воодушевлён многим в нашей игре сегодня. Да, лишний сейв нам бы не помешал, но и голевая поддержка тоже. Надо сохранять терпение, играть так же, и у нас всё получится. Мы просто хотим играть», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

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