Макдэвид и Маккиннон сократили отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид, а канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» сделал результативную передачу. Таким образом оба хоккеиста после сегодняшнего матча сократили отставание от россиянина Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
В активе Кучерова 133 очка (43 гола + 90 результативных передач), на втором месте идёт Маккиннон, у которого 131 очко (48+83), на третьей строчке расположился Макдэвид, набравший 128 очков (31+97).
Напомним, сегодня в 20:00 мск «Тампа» Кучерова начнёт свой матч с «Питтсбургом».