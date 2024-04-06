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Макдэвид и Маккиннон сократили отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Макдэвид и Маккиннон сократили отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид, а канадец Натан Маккиннон из «Колорадо» сделал результативную передачу. Таким образом оба хоккеиста после сегодняшнего матча сократили отставание от россиянина Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

В активе Кучерова 133 очка (43 гола + 90 результативных передач), на втором месте идёт Маккиннон, у которого 131 очко (48+83), на третьей строчке расположился Макдэвид, набравший 128 очков (31+97).

Напомним, сегодня в 20:00 мск «Тампа» Кучерова начнёт свой матч с «Питтсбургом».

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