Карбери высказался о поражении «Вашингтона» от «Каролины», которое стало пятым подряд

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о поражении от «Каролины Харрикейнз» (2:4), которое для столичного клуба стало пятым подряд.

«Очевидно, большую часть матча мы находились под давлением, но наши ребята сражались и пытались удержать лидерство. У нас было несколько неплохих смен, в которых мы контролировали ход игры, но результат разочаровал», — цитирует Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» остался на 10-м месте Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет одно очко при игре в запасе.

В составе «Вашингтона» в первом периоде отметился дублем российский нападающий и капитан Александр Овечкин, забросивший на четвёртой и 20-й минутах игры свои 850-ю и 851-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере.