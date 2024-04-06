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Панарину не хватило нескольких сантиметров, чтобы поразить пустые ворота «Детройта»

Панарину не хватило нескольких сантиметров, чтобы поразить пустые ворота «Детройта»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. В конце встречи форвард едва не поразил пустые ворота «красных крыльев», которые заменили голкипера на шестого полевого игрока. Шайба после броска Панарина попала в сетку с внешней стороны ворот.

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В активе Панарина 111 (45+66) очков в нынешнем сезоне регулярки. Он находится в одном очке от повторения лучшего бомбардирского результата в карьере Александра Овечкина, который в сезоне-2007/2008 набрал 112 очков.

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