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Плющев: то, что вытворяют с латиницей в КХЛ, — абсурд и позорище

Плющев: то, что вытворяют с латиницей в КХЛ, — абсурд и позорище
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев недоволен, что в Континентальной хоккейной лиге засилье английского языка.

«После того как арбитры долго смотрели фол на Широкове, через весь экран пошла надпись с трактовкой нарушения — вся на английском языке. Также на латинице — всё официальное сопровождение матчей КХЛ, все фамилии игроков.

И всё это происходит в то время, когда Европа сделала КХЛ изгоем, а весь наш хоккей — под санкциями. Ребята, для кого стараетесь? Для европейцев, которые над нами издеваются и смеются? Или вы — толстовцы, которых бьют по щеке, а они подставляют другую? Уважайте себя и свою страну! Я считаю, то, что вытворяют с латиницей в КХЛ, — абсурд и позорище», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Локомотивом» и «Трактором» счёт 2-0 в пользу ярославского клуба. В противостоянии «Металлурга» и «Автомобилиста» счёт равный — 1-1. Сегодня, 6 апреля, пройдёт третья встреча между челябинским и ярославским клубами.

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