Овечкин с дублем в матче с «Каролиной» не попал в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала тройку звёзд прошедшего игрового дня. В данный список не попал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который оформил дубль во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (2:4).

Третьей звездой дня признан форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Куинн, сделавший дубль в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:2).

Второй звездой игрового дня стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, забросивший две шайбы во встрече с «Колорадо Эвеланш» (6:2). Он достиг отметки 30 шайб в регулярке в восьмой раз за карьеру.

Первая звезда дня – нападающий «Каролины Харрикейнз» Джейк Гюнцель с 3 (2+1) очками в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2). Он набрал 20 (5+15) очков в 13 играх за «ураганов» после обмена из «Питтсбург Пингвинз» в дедлайн.