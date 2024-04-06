Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству голов в апреле

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству голов в апреле
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры.

Как сообщает сайт StatMuse, Овечкин забросил свою 69-ю шайбу в карьере в апреле и установил рекорд Национальной хоккейной лиги, ранее принадлежавший финскому форварду Теэму Селянне. На третьей строчке — Яромир Ягр с 49 шайбами в данном месяце.

Отметим, что в последних 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. До этого в 43 матчах с начала сезона Александр отметился восемью забитыми голами.

Материалы по теме
Овечкин покорил необычный рекорд и в погоне за ещё несколькими! Кто его соперники? Овечкин покорил необычный рекорд и в погоне за ещё несколькими! Кто его соперники?
Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне? Он должен обойти несколько легенд Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне? Он должен обойти несколько легенд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android