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Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров — в топ-3

Маккиннон — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров — в топ-3
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Сайт ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на индивидуальные призы НХЛ по итогам сезона-2023/2024.

Так, главным претендентом на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного сезона. — Прим. «Чемпионата») сейчас является лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В тройку претендентов также вошли российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В нынешнем сезоне в активе Кучерова 133 очка (43 гола + 90 результативных передач), на втором месте идёт Маккиннон, у которого 131 очко (48+83), на третьей строчке расположился Макдэвид, набравший 128 очков (31+97).

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона можно ознакомиться тут.

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