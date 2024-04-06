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Форвард «Эдмонтона» Макдэвид догнал Натана Маккиннона и отобрал у него шайбу

Форвард «Эдмонтона» Макдэвид догнал Натана Маккиннона и отобрал у него шайбу
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В одном из эпизодов встречи капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид вступил в активную борьбу с лидером «лавин» Натаном Маккинноном. Макдэвид догнал Маккиннона и отобрал у последнего шайбу.

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Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записали звёздный канадский форвард Коннор Макдэвид. Канадец Натан Маккиннон записал на свой счёт результативную передачу.

После сегодняшнего матча «Эдмонтон» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 97 очков. «Колорадо» набрал 102 очка и занимает третью строчку.

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