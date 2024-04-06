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«Не хватило опыта». Тренер «Спартака» Жамнов — о поражении от «Металлурга» в плей-офф

«Не хватило опыта». Тренер «Спартака» Жамнов — о поражении от «Металлурга» в плей-офф
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов назвал причины поражения в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 от «Металлурга» (2-4).

«За две минуты не расскажешь, какой урок ты вынес после серии с «Металлургом». Не хватило опыта, было видно волнение в шестом матче, ребят немного застряло. Это заметно по принимаемым на льду решениям. Небольшая суета, мы не были похожи на себя. Но всё равно надо ребятам отдать должное, к игрокам нет претензий. Всё, что они могли, они сделали и оставили на льду. В следующем сезоне ребята должны подойти к чемпионату с другой головой», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

30 марта состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.

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