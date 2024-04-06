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Плющев: не могу назвать Кучерова сильнейшим хоккеистом России

Плющев: не могу назвать Кучерова сильнейшим хоккеистом России
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на вопрос, можно ли назвать российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова сильнейшим хоккеистом России.

«Вы знаете, это сложное понятие – сильнейший хоккеист России. У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для „Тампы“, но такие же яркие сезоны были и у Малкина, и у Овечкина, и у многих других ребят. Сильнейший нападающий – это Валерий Харламов», — сказал Плющев в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач, набрав 133 очка. В гонке лучших бомбардиров форвард занимает первое место.

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