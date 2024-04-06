Крикунов: мне бы хотелось видеть в плей-офф Овечкина больше, чем Малкина

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах клуба.

– В начале сезона был не совсем готов, но к концу регулярки раззабивался. Они же сейчас борются с «Питтсбургом» и «Детройтом» за место в восьмёрке.

– Есть высокая вероятность, что либо Александр Овечкин, либо Евгений Малкин окажется за бортом Кубка Стэнли. Кого бы вам хотелось видеть больше в плей-офф?

– Конечно, Овечкина. Сейчас вся страна болеет за него, чтобы он смог стать лучшим бомбардиром (снайпером. — Прим. «Чемпионата») в истории НХЛ», – сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

В последних 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. До этого в 43 матчах с начала сезона Александр отметился восемью забитыми голами.

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