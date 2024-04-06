«Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков клуба

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«Коламбус Блю Джекетс» подготовил сувениры в виде матрёшек с изображениями российских игроков команды — Кирилла Марченко, Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Коламбус» выпустил матрёшки с изображениями российских игроков

Матрёшек раздадут первым 10 тыс. болельщикам на благотворительном вечере, который пройдёт перед встречей с «Филадельфией Флайерз». Игра состоится в ночь на 7 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

В данный момент «Коламбус» находится на последней строчке в Восточной конференции, набрав 62 очка после 76 встреч. Команда досрочно потеряла шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Ранее форвард Дмитрий Воронков вышел на третье место в истории «Коламбуса» по голам в сезоне среди новичков.