«Авангард» продлил контракт с защитником Артёмом Чмыховым

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Омский «Авангард» подписал новое соглашение с защитником Артёмом Чмыховым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Односторонний контракт рассчитан на два года.

Чмыхов — воспитанник школы ЦСКА, является обладателем Кубка Харламова-2017 в составе «Красной Армии». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), помимо московских армейцев, выступал за «Сочи» и «Северсталь». В 2023 году перешёл в «Авангард» из системы «Сибири».

В прошедшем регулярном чемпионате провёл за омский клуб 45 игр, набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф КХЛ сыграл 12 матчей, заработал одну результативную передачу и показатель полезности «-3».

Напомним, «Авангард» завершил сезон-2023/2024 после того, как проиграл в четвертьфинале Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» со счётом 3-4.