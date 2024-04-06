Крикунов: «Питтсбург» или «Вашингтон» в плей-офф? Сейчас вся страна болеет за Овечкина

Бывший главный тренер команд КХЛ Владимир Крикунов рассказал, что хочет видеть «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

– У Александра Овечкина 11 шайб в 11 последних матчах НХЛ. В чём секрет его формы?

– Вы сами сказали, что Овечкин набрал форму. В начале сезона был не совсем готов, но к концу регулярки раззабивался. Они же сейчас борются с «Питтсбургом» и «Детройтом» за место в восьмёрке.

– Верно, при этом «Питтсбург» оказался сильнее «Вашингтона» (4:1). Есть высокая вероятность, что либо Александр Овечкин, либо Евгений Малкин окажется за бортом Кубка Стэнли. Кого бы вам хотелось видеть больше в плей-офф?

– Конечно, Овечкина. Сейчас вся страна болеет за него, чтобы он смог стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ, – приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, сейчас в Западной конференции НХЛ идёт плотная борьба за выход в плей-офф. Восьмую строчку в данный момент занимает «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 77 игр). На девятом месте — «Вашингтон» (82 очка, 76 игр), на десятом — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков. «Питтсбург Пингвинз» на 11-м месте с 81 очком после 76 встреч.