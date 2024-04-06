Сидни Кросби забил 40-й гол в текущем сезоне НХЛ

В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

Счёт встречи открыл капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Таким образом, канадец забросил свою 40-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это третий сезон для нападающего «Пингвинз», когда он смог преодолеть отметку в 40 голов. Также, Кросби набрал 1587-е (590+997) очко и теперь ему осталось заработать три результативных балла до того, чтобы войти топ-10 бомбардиров в истории лиги.

Напомним, сейчас в Западной конференции НХЛ идёт плотная борьба за выход в плей-офф. Восьмую строчку в данный момент занимает «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 77 игр). На девятом месте — «Вашингтон Кэпиталз» (82 очка, 76 игр), на десятом — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков. «Питтсбург» на 11-м месте с 81 очком после 76 встреч.