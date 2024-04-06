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Сидни Кросби осталось набрать три очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Сидни Кросби осталось набрать три очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
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В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампой-Бэй Лайтнинг». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
1 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20    

Автором первой заброшенной шайбы стал нападающий Сидни Кросби. Таким образом, канадец заработал 1587-й (590+997) результативный балл в карьере и теперь ему осталось набрать три очка для того, чтобы войти топ-10 бомбардиров в истории лиги. Сейчас на 10-м месте идёт Фил Эспозито (1590 в 1282 играх), на девятом – Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).

Сидни Кросби Подробнее

Напомним, сейчас команда Кросби борется за выход в плей-офф НХЛ. «Питтсбург» занимает 11-е место с 81 очком после 76 встреч.

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