«Глупые удаления забирают много сил». Иванов — о дисциплине в серии с «Трактором»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о проблемах с дисциплиной после победы над челябинским «Трактором» (2:1) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Трактор» очень здорово играет, заставляет нас ошибаться, но мы продолжаем играть в свой хоккей. Много удалений? Это дисциплина. Нам надо добавить в этом компоненте. Очень много глупых удалений в зоне атаки, надо их убирать, они очень много сил забирают. Жёсткая игра «Трактора»? Все игры у нас плотные, везде силовые приёмы, очень мало пространства. Провокации? Главное – не обращать внимания. Ключевые моменты серии? Мы играем агрессивно, стараемся везде навязать свой хоккей и угрожаем воротам. Нам надо использовать свои моменты, их достаточно» — приводит слова Иванова пресс-служба КХЛ.

Напомним, сейчас ярославская команда ведёт в серии 3-0. В случае ещё одной победы «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина. Следующий матч состоится 8 апреля в Челябинске.