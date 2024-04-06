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«Глупые удаления забирают много сил». Иванов — о дисциплине в серии с «Трактором»

«Глупые удаления забирают много сил». Иванов — о дисциплине в серии с «Трактором»
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Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о проблемах с дисциплиной после победы над челябинским «Трактором» (2:1) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин (Рафиков, Сергеев) – 02:38 (5x5)     0:2 Иванов (Сергеев, Рафиков) – 33:33 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Шабанов) – 57:12 (6x4)    

«Трактор» очень здорово играет, заставляет нас ошибаться, но мы продолжаем играть в свой хоккей. Много удалений? Это дисциплина. Нам надо добавить в этом компоненте. Очень много глупых удалений в зоне атаки, надо их убирать, они очень много сил забирают. Жёсткая игра «Трактора»? Все игры у нас плотные, везде силовые приёмы, очень мало пространства. Провокации? Главное – не обращать внимания. Ключевые моменты серии? Мы играем агрессивно, стараемся везде навязать свой хоккей и угрожаем воротам. Нам надо использовать свои моменты, их достаточно» — приводит слова Иванова пресс-служба КХЛ.

Напомним, сейчас ярославская команда ведёт в серии 3-0. В случае ещё одной победы «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина. Следующий матч состоится 8 апреля в Челябинске.

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