Малкин вышел на второе место по периодам с 2+ голами среди действующих игроков НХЛ
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В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев льда.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20 2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06 2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp) 3:1 Летанг – 34:39 4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57 4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25 4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23 4:4
Во втором периоде российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами. Таким образом, хоккеист провёл свой 34-й период в карьере с несколькими голами и обошел одноклубника Сидни Кросби (33), а также Остона Мэтьюза (33) по количеству таких случаев среди действующих игроков НХЛ.
Абсолютным рекордсменом по этому показателю является Александр Овечкин (81).
Напомним, сейчас «Пингвинз» борются за выход в плей-офф НХЛ, занимая 11-е место с 81 очком после 76 встреч.
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