Малкин вышел на второе место по периодам с 2+ голами среди действующих игроков НХЛ

В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев льда.

Во втором периоде российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами. Таким образом, хоккеист провёл свой 34-й период в карьере с несколькими голами и обошел одноклубника Сидни Кросби (33), а также Остона Мэтьюза (33) по количеству таких случаев среди действующих игроков НХЛ.

Абсолютным рекордсменом по этому показателю является Александр Овечкин (81).

Напомним, сейчас «Пингвинз» борются за выход в плей-офф НХЛ, занимая 11-е место с 81 очком после 76 встреч.