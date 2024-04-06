Судью НХЛ увезли со льда на носилках после столкновения с игроком «Тампы»

В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев льда.
На 14-й минуте третьего игрового отрезка, один из главных арбитров Стив Козари получил травму после столкновения с игроком гостей Хэйденом Флёри. Судья не смог самостоятельно подняться, понадобилась помощь медиков и носилки.
Напомним, сейчас в Восточной конференции НХЛ идёт плотная борьба за выход в плей-офф. В случае сегодняшней победы «Питтсбург» может войти в зону плей-офф, переместившись с 11-го места на восьмое. Сейчас у команды 81 очко после 76 встреч.
«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 93 очка после 76 игр.
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