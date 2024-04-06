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Судью НХЛ увезли со льда на носилках после столкновения с игроком «Тампы»

Судью НХЛ увезли со льда на носилках после столкновения с игроком «Тампы»
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В данный момент на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp)     5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32    

На 14-й минуте третьего игрового отрезка, один из главных арбитров Стив Козари получил травму после столкновения с игроком гостей Хэйденом Флёри. Судья не смог самостоятельно подняться, понадобилась помощь медиков и носилки.

ВИДЕО

Напомним, сейчас в Восточной конференции НХЛ идёт плотная борьба за выход в плей-офф. В случае сегодняшней победы «Питтсбург» может войти в зону плей-офф, переместившись с 11-го места на восьмое. Сейчас у команды 81 очко после 76 встреч.

«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 93 очка после 76 игр.

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