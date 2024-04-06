«Питтсбург» вошёл в зону плей-офф после победы над «Тампой»

В США на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.
Таким образом, теперь на счету «Питтсбурга» стало 83 очка в 77 встречах. Эта победа стала для команды пятой подряд и позволила переместиться с 11-го места на восьмое и войти в зону плей-офф впервые с ноября.
В этом матче российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.
Напомним, что сейчас в Восточной конференции идёт плотная борьба за выход в плей-офф НХЛ. Девятую строчку в данный момент занимает «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 77 игр). На 10-м месте располагается «Вашингтон Кэпиталз» (82 очка, 76 игр), на 11-м — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков.
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