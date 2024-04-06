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Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей по количеству матчей в НХЛ

В данный момент в США на стадионе «Ти-Ди-Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз». Идёт первый период, счёт 1:1.

В этой встрече ворота гостей защищает Сергей Бобровский. Для голкипера это 698-й матч в карьере в НХЛ. Таким образом, он обошёл Евгения Набокова (697) по количеству игр и занял второе место среди российский вратарей по этому показателю в истории лиги.

Рекорд среди россиян принадлежит Николаю Хабибулину, на счету которого 799 матчей.

В текущем сезоне Бобровский провёл 56 встреч, одержал 34 победы, оформил пять «сухарей» и заработал 91.3 процент отражённых бросков.

Сейчас «Флорида» занимает четвёртое место в Восточной конференции, набрав 101 очко после 77 игр.