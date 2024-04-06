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Кучерову осталось 14 очков до рекорда по очкам в регулярках НХЛ среди европейцев

Кучерову осталось 14 очков до рекорда по очкам в регулярках НХЛ среди европейцев
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Сегодня, 6 апреля, на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20     2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06     2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp)     3:1 Летанг – 34:39     4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57     4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25     4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23     4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp)     5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32    

В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. Теперь на его счету 136 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он вышел на третье место среди европейцев по количеству результативных баллов за сезон, обойдя Яри Курри (135 в сезоне-1984/1985).

Россиянину осталось набрать 14 очков, чтобы побить бомбардирский рекорд лиги среди европейских игроков. Сейчас лидером является Яромир Ягр, который сезоне-1995/1996 набрал 149 результативных баллов. На втором месте — Петер Штястны (139 в сезоне-1981/1982).

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