Кучерову осталось 14 очков до рекорда по очкам в регулярках НХЛ среди европейцев

Сегодня, 6 апреля, на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.
В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. Теперь на его счету 136 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он вышел на третье место среди европейцев по количеству результативных баллов за сезон, обойдя Яри Курри (135 в сезоне-1984/1985).
Россиянину осталось набрать 14 очков, чтобы побить бомбардирский рекорд лиги среди европейских игроков. Сейчас лидером является Яромир Ягр, который сезоне-1995/1996 набрал 149 результативных баллов. На втором месте — Петер Штястны (139 в сезоне-1981/1982).
- 7 апреля 2024
-
00:07
- 6 апреля 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:18
-
22:57
-
22:42
-
22:20
-
22:07
-
21:51
-
21:37
-
21:14
-
21:00
-
20:45
-
20:26
-
20:07
-
19:52
-
19:32
-
19:18
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
16:43
-
16:25
-
15:50
-
15:28
-
15:13
-
14:47
-
14:30
-
14:13
-
14:05
-
13:48
-
13:32