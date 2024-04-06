Кучерову осталось 14 очков до рекорда по очкам в регулярках НХЛ среди европейцев

Сегодня, 6 апреля, на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.

В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. Теперь на его счету 136 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он вышел на третье место среди европейцев по количеству результативных баллов за сезон, обойдя Яри Курри (135 в сезоне-1984/1985).

Россиянину осталось набрать 14 очков, чтобы побить бомбардирский рекорд лиги среди европейских игроков. Сейчас лидером является Яромир Ягр, который сезоне-1995/1996 набрал 149 результативных баллов. На втором месте — Петер Штястны (139 в сезоне-1981/1982).