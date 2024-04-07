Малкин стал пятым россиянином в текущем сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков
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Сегодня, 6 апреля, на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кросби (Раст, Карлссон) – 04:20 2:0 Малкин (Карлссон, Бантинг) – 26:06 2:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 32:15 (pp) 3:1 Летанг – 34:39 4:1 Малкин (Бантинг) – 36:57 4:2 Пол (Эйссимонт, Чаффи) – 40:25 4:3 Дюклер (Кучеров, Хедман) – 47:23 4:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:45 (pp) 5:4 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 54:32
В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка, оформив дубль и сделав голевую передачу. Теперь на счету хоккеиста 62 очка в текущем регулярном чемпионате.
Он стал пятым россиянином, который смог достичь такой отметки в сезоне-2023/2024. До него этот рубеж преодолели Никита Кучеров (136 очков), Артемий Панарин (111), Кирилл Капризов (84) и Александр Овечкин (62).
Сейчас «Пингвинз» занимают восьмую строчку в в Восточной конференции с 83 очками после 77 встреч.
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