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26 сейвов Бобровского и передача Тарасенко не помогли «Флориде» обыграть «Бостон»

Сегодня, 7 апреля, «Бостон Брюинз» на своей площадке обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой и Чарли Койл. Результативные передачи на счету Дэнтона Хайнена, Павла Захи, Брэда Маршана и Давида Пастрняка. За гостей отличились Мэттью Ткачук и Александр Барков. Голевые передачи на счету Сэма Райнхарта, Густава Форслинга (0+2) и российского форварда Владимира Тарасенко.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский завершил встречу с 26 сейвами. Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 78 матчей «Бостон» занимает второе место в Восточной конференции с 107 очками. «Флорида» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 102 очка в 78 играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт на домашней арене с «Каролиной Харрикейнз», а «Флорида» сыграет дома с «Оттава Сенаторз».

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